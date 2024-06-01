Bir zamanlar mahallelinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, sıcak sohbetlerin ve dayanışmanın merkezi olan bakkallar, günümüzde süpermarketlerin ve değişen alışveriş alışkanlıklarının gölgesinde kalıyor. Kredi kartı kullanımı, geniş ürün yelpazesi ve kampanyalar gibi avantajlar sunan süpermarketler, bakkalların müşteri potansiyelini azaltıyor.

Bakkalların Mahalle Kültüründeki Yeri ve Zorlukları

Mahalle Kültürünün Taşıyıcısı

Bakkallar, sadece alışveriş yapılan yerler değil, aynı zamanda mahallelinin bir araya geldiği, sohbet ettiği ve dayanışma içinde olduğu mekanlardı. Veresiye defterleri, yardımlaşma ve komşuluk ilişkilerinin önemli bir parçasıydı.

Rekabet Gücünün Azalması

Süpermarketlerin sunduğu çeşitlilik, uygun fiyatlar ve kredi kartı gibi ödeme kolaylıkları, bakkalların rekabet gücünü azalttı.

30 Yıllık Bakkal Esnafından Çarpıcı Açıklamalar

30 yıldır bakkalcılık yapan bir esnaf, süpermarketlerin açılmasıyla birlikte bakkal kültürünün yok olmaya başladığını belirtiyor. Esnaf, "Süpermarketler açılınca biz küçülmeye başladık. Kredi kartı gibi olgular da devreye girince sistemde bizi dışladı. İŞKUR'dan işçi çalıştırdılar, haksız rekabete neden oldu bu durum" diyor.

Bakkalların sadece alışveriş yapılan yerler olmadığını vurgulayan esnaf, "Biz sadece bakkallık yapmıyoruz, aynı zamanda ihtiyaç sahipleriyle hayır sahiplerini buluşturuyoruz. Veresiye defterlerimiz var, bu sistem de hala devam ediyor ama zincir marketler de bu durum yok" şeklinde konuşuyor.