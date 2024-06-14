İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Kurban Bayramı öncesi tatlılar tezgahlarda yerini alırken, talebe yetişmek için yoğun emek harcanan tatlı imalathaneleri siparişleri yetiştirmek için tam kapasite mesai harcıyor.

Bayramların vazgeçilmezi olan baklava, her ne kadar Ramazan Bayramı'ndaki popülaritesini arasa da Kurban Bayramı'nda da yoğun talep görüyor. Tatlı imalathanelerinde başlayan telaşın bayramın üçüncü gününe dek sürmesi bekleniyor.

Oluşan yoğunluğa ilişkin bilgi veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, her bayram olduğu gibi bu bayramda da sektörün siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.

İmalathanelerin tam kapasite çalıştığını dile getiren Yıldırım, hazırlıkları tamamlamak için gece gündüz uğraş verdiklerini anlattı.

Bayram döneminde kendilerinden en çok talep edilen ürünler hakkında bilgi veren ve tüketicilere uyarılarda bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bayram yine her zaman olduğu gibi klasik baklava ve klasik çeşitler ön planda. Bunun dışında midye baklava, şöbiyet, fıstık dolamaya ve havaların sıcak olmasından dolayı soğuk baklavaya da talep var. Tüketicilere şunu söyleyebiliriz; baklava doğru yapıldığında çok sağlıklı bir tatlıdır, yani soğuk havada da sıcak havada da tüketilebilir, hiçbir problem olmaz. Çünkü baklava besleyici bir tatlıdır. Yüzde yüz tereyağı, bol fıstık, bol ceviz ve kararında verilen bir şerbetle baklava aslında sağlık açısından da faydalı bir tatlıdır. Tüketicilerimizin satın alırken dikkat etmeleri gereken noktalara bakarsak; mutlaka güvendikleri firmalardan ürün alsınlar, çok ucuzu tercih etmesinler. Çünkü çok ucuz baklavada kalite düşük olur."

- "Bayramda 5 bin ton baklava satışı öngörüyoruz"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, bu sene Kurban Bayramı için taleplerin geçen yıla göre, sıcak hava ve fiyatlardan dolayı bir miktar düştüğünü söyledi.

Bayramdaki günlük tüketim öngörülerini paylaşan Yıldırım, "En yoğun dönemimiz, arefe günü ile bayramın birinci ve ikinci günleri. Türkiye genelinde bu sürede toplam yaklaşık 5 bin ton baklava satışı öngörüyoruz, bunun da yaklaşık 2 bin tonunu İstanbul tüketir." diye konuştu.

Mehmet Yıldırım, bu bayram döneminde kullanılan ham madde ve ham maddenin miktarına göre değişmek kaydıyla klasik baklavada fiyatların 300 liradan başlayıp 1000 liraya kadar çıktığını sözlerine ekledi.