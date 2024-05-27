İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Et ve Süt Kurumu'nun Ukrayna'dan ithal ettiği ve salmonella bakterisi tespit edilen etler, halka satılmış olabilir” iddiasının dezenformasyondan ibaret olduğu kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Bakteri tespit edilen etlerin halka satılmış olabileceği iddialarına dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu olmadığının altı çizilen açıklamada, "Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol muayenesi için numune alınmakta ve akredite laboratuvarda gerekli analizleri yapılmaktadır. 9 Mayıs 2024 tarihinde yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edilmiş, bu etler komisyon tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.