1 Haziran'da Sivas'ta dünya evine giren Nazlı Can Göksu(21) ile eşi Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'ya geldi. Yeni evli çift, Ürgüp'ün Ortahisar beldesinde bir otele yerleşti. Gece saatlerinde Nazlı Can Göksu rahatsızlandı. İhbarla gelen ekipler, Göksu'yu Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı fakat tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü yapılan nişanın ardından cumartesi günü nikah yapıldı. Otel odasına geçtiklerinde kalp krizi geçirip, vefat etmiştir. Yeğenim kendini bilen, aklı başında, iyi bir insandı" dedi.

Nazlı Can Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü yapılan nişanın ardından cumartesi günü nikah yapıldı. Otel odasına geçtiklerinde kalp krizi geçirip, vefat etmiştir. Yeğenim kendini bilen, aklı başında, iyi bir insandı" açıklamasını yaptı.