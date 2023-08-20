Balçova Belediyesi tarafından 1970’li yıllarda satılan arsaların hak sahiplerinin günümüze kadar uzanan mağduriyetinin çözümü yolunda önemli bir adım daha atıldı. Başkan Soyer’in 50 yıllık sorunun çözümüne ilişkin verdiği müjdenin ardından hazırlanan imar planlarının kabul edilmesiyle önemli bir eşik daha aşıldı. Uygulama sorununun ortadan kaldırılması ve uzun yıllardır çözüm bekleyen vatandaşlara refah bir yaşam alanı kazandırılması amacıyla hazırlanan imar planları Balçova Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı gündeminde uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediyesine iletildi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son birleşiminde planlar oy birliğiyle kabul edildi.

Uygulamanın önü açıldı

Balçova Çetin Emeç Mahallesi’nde bulunan ve "Balçova Arsaları" olarak bilinen bölgede imar planının uygulama problemlerinin bulunması ve bu doğrultuda yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla 2019 yılı itibariyle Balçova Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi koordineli olarak imar planı revizyonu çalışmalarına başlamıştı. Geçen süreçte bu bölgeye ilişkin jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları ve kurum/kuruluş görüşleri güncellendi. Böylece 2011 yılındaki imar planında öngörülen yüzde 76 kamusal terk oranı nedeniyle yaşanan uygulama sorununu ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir imar planı çalışmasının önü açılmıştı. Bundan sonraki süreçte öncelikle imar planları Balçova Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında 30 gün süreyle askıya çıkarılacak, askı/ilan işlemlerinin tamamlanmasının ardından herhangi bir itiraz olmaması durumunda kesinleşerek yürürlüğe girecek. Böylelikle uzun yıllardır çözüm bekleyen Balçova Arsaları olarak bilinen bölgenin uygulama sorunlarının ortadan kalkması ve uygulamaların hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Çözüme hiç olmadığı kadar yakınız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gelinen noktanın son derece mutluluk verici olduğunu belirterek, “Bu benim vicdanımı rahatsız eden, içime sinmeyen bir hadiseydi. Göreve geldiğim ilk günden beni konunun takipçisi oldum. Hukuki ve bürokratik olarak ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Bugün çözüme 50 yıldır hiç olmadığı kadar yakınız. Katkı koyan, emek harcaya tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.