Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, genç sporculara moral dolu bir uğurlama yaptı.

Genç sporculara destek

Muğla’da gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan Balçova Belediye Termalspor, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit tarafından uğurlandı. Başkan Yiğit, “Sizler ilçemizin gururusunuz. Önce ailenizin, sonra bizlerin göğsünü kabarttınız. Elde ettiğiniz başarılarla yaşıtlarınıza örnek oluyorsunuz. Hepinize, ilçemiz için döktüğünüz ve bu zorlu şampiyonada dökeceğiniz terler için teşekkür ediyorum. Başarılı olursanız mutlu oluruz, ama olmasanız da dünyanın sonu değil. Sizler gönüllerin şampiyonusunuz” dedi.

Şampiyona tarihleri ve detaylar

2023-2024 U-17 Türkiye Şampiyonası, 11-14 Haziran tarihleri arasında Muğla’da gerçekleşecek. Balçova Belediye Termalspor, 6 takım arasında mücadele edecek.

Termalspor'un başarı hikayesi

108 takım arasından birinci olarak büyük bir başarıya imza atan Balçova Belediye Termalspor, şimdi Türkiye Şampiyonası’nda ilçesini temsil edecek. Başkan Yiğit'in destekleyici sözleri, sporcuların moralini yüksek tutarak başarıya olan inançlarını pekiştirdi. Bu genç yetenekler, ilçenin ve ailelerinin gururu olarak Muğla’da zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

