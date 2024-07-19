Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçede yaşayan Diyarbakırlı iş insanları tarafından yaptırılan ve belediyenin çevre düzenlemesi desteği verdiği taziye evini ziyaret etti. İş insanları Mahmut Cankul, Serdar Figen ve Balçova Belediye Meclis Üyesi Ferit Arslan tarafından ağırlanan Yiğit, toplum için önemli bir yere sahip taziye ziyaretleri için böyle bir mekan yaratılmasının önemine değindi.

Toplum için önemli bir adım

Ziyaret sırasında Başkan Onur Yiğit, "Toplumumuz için önemli bir yere sahip taziye ziyaretleri için böyle bir mekan yaratmanız çok önemli. Katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Belediye olarak her zaman desteğimiz sizinle olacak” ifadelerini kullandı.

Herkese açık bir mekan

Taziye evi yapımını organize eden iş insanı Mahmut Cankul, Yiğit’e ziyareti için teşekkür etti ve taziye evinin sadece Diyarbakırlılara değil, tüm halkın kullanımına açık olacağını belirtti. Cankul, “200-250 kişi kapasiteli olan taziye evinin diğer ilçelere de örnek olmasını istiyoruz” dedi.

Gelecek için örnek proje

Belediyenin çevre düzenlemesi desteğiyle hayata geçirilen taziye evi, Balçova'da yaşayan herkesin ihtiyaç duyduğu anlarda kullanabileceği önemli bir sosyal alan olarak hizmet verecek. Başkan Yiğit’in ziyareti, belediyenin bu tür sosyal projelere verdiği desteğin süreceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bu taziye evinin, imece usulüyle yapılan işlerin ne kadar başarılı olabileceğini göstermesi açısından önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Bu gibi projelerin diğer ilçelere de örnek olmasını temenni ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.