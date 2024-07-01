Balçova Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumunda, son dönemde yaşanan orman yangınları, Torbalı’nın Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen tüp patlaması ve Madımak Katliamı ana gündem maddeleri oldu.

"Orman yangınları içimizi yakıyor"

Belediye Başkanı Onur Yiğit, oturumu Torbalı’nın Ayrancılar Mahallesi'nde yaşanan faciadan bahsederek açtı: "Ayrancılar’da yaşamını yitiren hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizi derinden üzen bu felaketin yanı sıra, güzel İzmir’imizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının da sarsıntısını yaşadık. Yanan ormanlar içimizi de yaktı. Orman yangınları konusunda farkındalığımız artmalı. Sosyal medya hesaplarımdan sürekli duyarlı olma çağrısı yapıyorum, ancak topyekün mücadele etmeliyiz. Havalar sıcak ve yangın iklimi var. Biz üç kamera ile ormanlık alanlarımızı izliyoruz. Ayrıca zabıta ve fen işleri ekiplerimiz de ormanlık alanlarla ilgili denetleme ve teyakkuz halinde."

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Başkan Yiğit, Temmuz ayında akla gelen diğer önemli bir konunun da Madımak Katliamı olduğunu belirterek, "Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

CHP ve AK Parti temsilcilerinden ortak duyarlılık

CHP Grup Sözcüsü Korcan Uçman da Ayrancılar faciasında ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerinde bulunarak, "Orman yangınlarına müdahalede canı pahasına görev yapan personellere minnettarız. Madımak Oteli Utanç Müzesi oluncaya dek mücadelemiz sürecek" dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Ümit Uslusoy ise, "Orman yangınlarının iklim değişikliği ve artan sıcaklıkların yanı sıra insan faktöründen kaynaklandığına dikkat çekerek, tüm halkımızın bilinçlenmesi lazım. Gerekirse broşür ve farklı yöntemlerle bilinçlendirme çalışmaları yapalım" diye konuştu.

Yeni strateji geliştirme müdürlüğü kuruluyor

Meclis oturumunda, komisyondan gelen raporların görüşülmesinin ardından, Strateji Geliştirme Müdürlüğü kurulması kararı alındı.

Balçova Belediye Meclisi, orman yangınları, tüp patlamaları ve toplumsal hafızaya kazınmış olaylar karşısında farkındalık yaratma ve mücadele etme kararlılığını vurgulayarak oturumu sonlandırdı.