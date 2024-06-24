Bu protokol ile olası depremlere karşı hazırlıklı olmak için eğitimler düzenlenecek ve gönüllülerden oluşan bir arama-kurtarma ekibi kurulacak.

Protokol imza töreninde konuşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "İnsanların dışında can dostlarımız için de arama-kurtarma çalışmaları yürüten HAKTİM ile yaptığımız bu protokol ile önemli bir adım atıyoruz. Bu sayede deprem gibi afetlerde can dostlarımız da ihmal edilmeyecek" dedi.

HAKTİM Başkanı Sibel Altun ise Balçova Belediyesi ile yapılan protokol sayesinde halk, öğrenci ve belediye personeline eğitimler vereceklerini ve olası afetlerde birlikte çalışacaklarını söyledi. Altun, ayrıca can dostlarla ilgili arama-kurtarma faaliyetleri ve insani yardımlar gerçekleştireceklerini de ifade etti.

Deprem bilinci konusunda farkındalığın önemini vurgulayan Başkan Yiğit, kurumların afet durumunda arama-kurtarma konusunda da profesyonelliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yiğit, "Bu çalışmayı kamu-vatandaş işbirliği içinde yapmak istiyoruz. Gönüllülerin desteği çok önemli. Belki bir süre sonra hemşerilerimizin ilgisine göre arama-kurtarma timleri kuracağız. Bu timlerin mutlaka profesyonel eğitim alması gerekiyor. Bu protokolle bir başlangıç yaparak sadece insan hayatını değil, gezegeni birlikte paylaştığımız, bize emanet olan canlıların hayatını da öncelemiş oluyoruz. Bize göre nefes alan her canlının yaşam hakkını önceleyen anlayış, sosyal belediyecilik anlayışının ta kendisidir" diye konuştu.