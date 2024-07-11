Balçova Belediyesi, kaçak moloz dökümüne karşı harekete geçti. Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla ilçe genelinde denetimler artırıldı. Ekipler, yeşil alanları korumak için moloz dökümüne engel olmayı ve bu suçu işleyenlere cezai işlem uygulamayı hedefliyor. Güvenlik kameraları ile yapılan izleme ve takip çalışmaları da denetimlerde etkin rol oynuyor.

Vatandaşların tadilat sonrası oluşan molozlarıyla ilgili destek sağlayan belediye, bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin 0232 4552041 ya da 0232 4552043 numaralı telefonlarla iletişim kurabileceklerini belirtti.

Hedef daha yaşanılabilir Balçova

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, molozun hem görüntü kirliliği yarattığını hem de doğaya zarar verdiğini vurgulayarak, “Amacımız daha güzel, daha yeşil ve daha temiz bir Balçova’da yaşamak. Çevreyi korumak, iklim krizinin etkilerini azaltmak için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Yeşil alanların korunması ve çevre bilincinin artırılması için yapılan bu çalışmalarla, Balçova'nın daha yaşanabilir bir ilçe olması hedefleniyor. Ekiplerin kararlı mücadelesi ve vatandaşların desteği ile Balçova'nın çevre sorunlarıyla daha etkin bir şekilde başa çıkması bekleniyor.