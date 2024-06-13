Balçova Belediyesi Satranç Turnuvası Ile Yıl Sonunu Kutladı

Balçova Belediyesi'nin satranç kursları, 27 öğrenci ve 65 yaş üstü 3 yarışmacının katılımıyla düzenlenen yılsonu turnuvasında sona erdi. Katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Balçova Belediyesi'nin düzenlediği satranç kurslarına katılan ilkokul 3. sınıftan 7. sınıfa kadar öğrenciler, yaz tatili öncesi turnuvada ter döktü. Olgun Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve "Olgun Gençlik Merkezi Yılsonu Satranç Şenliği" adıyla düzenlenen turnuvaya, 27 öğrenci ve 65 yaş üstü 3 kursiyer katıldı. Turnuva, katılımcılar arasında nesiller arası hoş bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı.

Gençlik yıllarına dönüş

Turnuvaya katılan 65 yaş üstü kursiyerler, etkinlikten memnuniyetlerini dile getirerek, gençlik yıllarına geri döndüklerini belirttiler. Olgun Gençlik Merkezi'nin bu tür etkinliklerle hem gençleri hem de yaşlıları bir araya getirmesi büyük beğeni topladı.

Herkese armağanlar

Turnuva sonunda derecelendirme yapılmadı; bunun yerine tüm katılımcılara armağanlar verildi. Bu jest, öğrenciler ve büyükler arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, turnuvaya katılan herkese teşekkür ederek, yaz tatilinde keyifli zaman geçirmelerini diledi. Başkan Yiğit, Balçovalı çocukları yaz okulu ve benzeri etkinliklerle desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Unutulmaz bir gün

Turnuvaya katılan Balçova Belediyesi Başkan Yardımcısı Bora Er de öğrencilere keyifli bir tatil dileğinde bulundu. Er, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Katılımcılar, hem rekabetin hem de dostluğun tadını çıkardıkları bu özel günü uzun süre unutmayacak. Balçova Belediyesi, çocuklar ve gençler için sunduğu etkinliklerle toplumsal bağları güçlendirmeye devam ediyor.