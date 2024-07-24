Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, CHP Balçova İlçe Örgütü ile birlikte Anıtkabir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Yiğit, Atatürk’ün mirasını gelecek kuşaklara taşıma konusunda kararlılıklarını ifade etti.

Parti örgütüyle birlikte Anıtkabir'de

CHP Balçova İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu, belediye meclis üyeleri, gençlik kolları ve kadın kollarından partililerle birlikte Başkan Onur Yiğit, sabah saatlerinde Anıtkabir’e geldi. Ziyaret sırasında eşi Ayşegül Yiğit, kızı Yaz Yiğit ve oğlu Ali Yiğit de kendisine eşlik etti. Başkan Yiğit, Büyük Önder’in mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Defteri'ne anlamlı mesaj

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Yiğit, deftere şunları yazdı: “Büyük Önderimiz, Ebedi Cumhurbaşkanımız, Değerli Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin 101. Yılında, kurucusu olduğunuz CHP’den Balçova Belediye Başkanı seçilmenin onuru ile huzurunuzdayım. İlke ve devrimlerinize, çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bağlılığımızı her fırsatta kanıtlayan yurtsever hemşerilerimin sevgilerini ve saygılarını sunmanın heyecanını yaşıyorum. Asla yorulmayacağımıza, vazgeçmeyeceğimize ve bıraktığınız mirası gelecek kuşaklara taşımak için var gücümüzle çalışacağımıza, belediye emekçilerimiz ve Balçovalılar adına söz veriyorum. Büyük ve eşsiz hatıranız önünde, saygıyla ve minnetle eğiliyorum.”

Anlamlı yıldönümleri

Başkan Yiğit ve parti örgütünün Anıtkabir ziyareti, Erzurum Kongresi’nin 105. Yıldönümü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün "şahsi meselem" dediği Hatay’ın yurda katılışının 85. yıldönümüne denk geldi. Yiğit, ziyaretin bu iki önemli olayın yıldönümüne denk gelmesinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.