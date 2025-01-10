Balçova Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle, 3-6 yaş arası çocukları olan anneler için özel bir eğitim programı başlattı. Çocuk gelişimi ve ebeveynlik becerileri konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen 15 haftalık eğitimde anneler, çocuklarıyla sağlıklı ve etkili iletişim kurmayı öğreniyor.

Eğitim programı detayları

Balçova’da gerçekleşen eğitimler, annelere çocuklarının bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi hakkında bilgiler veriyor. Eğitimde ayrıca, çocukların empati yeteneğini güçlendirme, şiddeti önleme, barışı destekleme gibi önemli konularda da uzman tavsiyeleri sunuluyor. Eğitim sürecinin sonunda, babaların da programa katılması sağlanacak ve aile içindeki ortak iletişimin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri vurgulanacak.

Anne-çocuk iletişimi güçleniyor

Programda, anneler sadece teorik bilgi almakla kalmıyor, aynı zamanda pratik atölye çalışmalarıyla deneyimlerini de paylaşma fırsatı buluyor. Eğitimin, anne ve çocukların medya okuryazarlığına dair farkındalık yaratacak bölümü de bulunuyor. Eğitimlerin sonlarına doğru, babaların da eğitim alması sağlanarak, anne-baba ortaklığının çocuk gelişimindeki önemi vurgulanıyor.

Oyun odası ile ekstra destek

Balçova Belediyesi, eğitime katılan annelere çocuk bakımında da yardımcı olmak amacıyla bir oyun odası oluşturdu. Bu odada, çocuklar anaokulu öğretmenleriyle vakit geçirirken, anneler eğitim programına katılmaya devam edebiliyor.

Başkan Onur Yiğit: "Anne ve çocukları desteklemeye devam edeceğiz"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, programın devamını sağlayacaklarını belirterek, annelere verdikleri desteğin her zaman süreceğini söyledi. Başkan Yiğit, “Anne ve çocuklar arasındaki iletişimin güçlenmesi için daha fazla projeyi hayata geçireceğiz” dedi.