Balçova Belediyesi bünyesindeki Olgun Gençlik Merkezi, ileri yaş bireylerin sağlıklı ve aktif yaşamlarını desteklemek amacıyla "Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma" konulu bir söyleşi düzenledi. Söyleşide, toplumun yaşlı bireylere olan bakış açısını değiştirmek için önemli mesajlar verildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yaşlıları "baş tacı" olarak nitelendirerek, sağlık ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Söyleşi detayları

Yüksel Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Yeşilçam’ın duayeni Salih Güney, SEV Vakfı'ndan Prof. Dr. Sümer Deniz ve Ege Geriatri Derneği'nden Doç. Dr. Zeynep Altın yer aldı. Etkinlikte, ileri yaş grubunun yaşam kalitesi, sağlıklı beslenme ve sosyal aktivitelere katılım konuları ele alındı.

Başkan Yiğit'ten önemli mesajlar

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ileri yaş bireylerle gurur duyduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Başımızın tacısınız. Sağlıklı yaş alma konusunda çalışma yapıyoruz. Yurt dışında yaşlılık dönemi altın çağ olarak görülüyor; ama ülkemizde durum farklı. Bu tabloyu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.”

Yüksel, yaşlıların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için sosyal aktivitelere katılmalarının önemine değindi.

Salih Güney'in vurguları

Sinema sanatçısı Salih Güney, yaşlanmanın önüne geçmek için aktivite yapmanın şart olduğunu belirtti:

“Yapacak aktiviteniz kalmadığında yaşlanıyorsunuz. Ben de sağlıklı kalmak için spor yapıyorum ve doğru besleniyorum.”

Zeynep Altın'ın uyarıları

Doç. Dr. Zeynep Altın, yoksulluk ve kötü beslenme koşullarının yaşlılar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Altın, yaşlı bireylerin şekerli gıdalardan, kırmızı etten ve tam yağlı süt ürünlerinden uzak durmaları gerektiğini belirtti:

“Obeziteden sakınmalıyız. Ancak yaşlıların da kendi hakları için mücadele etmesi gerekir.” İzmir'de 2 Ekim 2024'te nöbetçi eczaneler hangileri?

Sümer Deniz'in felsefesi

SEV Vakfı'ndan Prof. Dr. Sümer Deniz, yaşlanmanın aslında bir bakış açısı olduğunu belirtti:

“İnsanları ihtiyarlatan şey, ümitlerinin ve yaşama sevinçlerinin yok olmasıdır. Hayata sevgiyle bakarsak, yaşlılığın ne demek olduğunu daha iyi anlarız.”