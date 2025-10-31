Uygulamanın önümüzdeki günlerde haftanın belirli günlerine yayılması planlanıyor.

Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sunmayı amaçlayan proje, Balçova'da büyük takdir topladı. Sabah saatlerinde okullarda yapılan dağıtımlarda, öğrencilerin okul günlerine enerjik başlamaları hedefleniyor.



Balçova Belediye Başkanı, dayanışma ve paylaşma kültürünün Balçova'nın temel değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



'Çocukların sağlıklı beslenmesi, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümesi hepimizin ortak sorumluluğu. Bu proje, yalnızca bir gıda desteği değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın somut bir örneğidir. Her çocuğun eşit koşullarda eğitim alabilmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.'



Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, beslenme çantalarının içeriğinde mevsimsel ve sağlıklı gıdalara öncelik verildiğini belirtti. Belediye, programın kapsamını genişleterek önümüzdeki süreçte haftanın farklı günlerinde daha fazla okula ulaşmayı hedefliyor.