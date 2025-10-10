Günün ilk ışıklarıyla başlayan dağıtım, özellikle işe gidenler ve okula yetişmeye çalışan öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, belediyenin sunduğu bu küçük ama anlamlı ikramla güne hem fiziksel hem de manevi bir sıcaklıkla başladı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, uygulamanın amacını şu sözlerle açıkladı:

'Soğuk havalarda sabah saatlerinde dışarıda olan vatandaşlarımızı düşündük. Onlara hem küçük bir sürpriz hem de dayanışmanın sıcaklığını hissettirmek istedik. Çorba dağıtımımıza önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz.' Dedi.

Başkan Yiğit ayrıca, çorba ikramının sadece Balçova Metro Durağı ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Yeni uygulamayla birlikte, haftanın iki günü pazartesi ve cuma sabahları Balçova'nın farklı noktalarında da sıcak çorba dağıtımı yapılacak. Böylece daha fazla vatandaş bu sosyal destekten faydalanabilecek.

Balçova Belediyesi, bu tür projelerle hem kent sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hem de toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.