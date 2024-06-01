Balçova Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin velilerine yönelik "Sınav Kaygısı ve Çocuğunuzu Anlamak" konulu bir seminer düzenledi. Balçova Belediyesi Engelliler Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Klinik Psikolog Berk Bodur, Klinik Psikolog Ü. Ege Işık ve Klinik Psikolog Gözde Ardınç konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde, kaygıyı anlamak, ebeveyn davranış stillerinin etkisi ve sınav haftası ebeveynlerin yapması gerekenler gibi konuları içeren üç farklı sunum yapıldı. Sunumların ardından katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. Veliler, seminerden önemli bilgiler edindiklerini belirtirken, bazı konularda yanlış davrandıklarını fark ettiklerini dile getirdi. Seminerin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Bora Er, konuşmacı psikologlara plaket takdim etti.

