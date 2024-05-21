Vatandaşların rağbet gösterdiği kooperatif, ün yapan da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin şarküterilerine satıyor. 8

Mart 2010’da kurulan ve 98 üyesi bulunan kooperatif, ilk zamanlar hediyelik eşya üretse de 2014’ten bu yana sadece gıda üretimi yapma kararı aldı. Mantı ve erişte başta olmak üzere sipariş üzerine kurabiye, baklava ve çeşitli ürünler üreten kadın kooperatifi, ayrıca üyelerine girişimcilik, liderlik, finansal okur-yazarlık eğitimleri veriyor. Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği üyesi de olduklarını belirten Balçova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Belgin Akçay, “Balçova Belediyemizin kafeteryalarına günlük tatlı-tuzlu kurabiyeler ve ikramlıkları üretiyoruz. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin şarküterilerine de mantı gönderiyoruz. Vatandaşlara da sipariş üzerine gıda ürünleri üretiyoruz. Kadın emeği olmasının yanı sıra ürünlerimizin doğal ve lezzetli olması nedeniyle olumlu geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.



YEVMİYE USULÜ ÜRETİM



Kooperatifte üretim yapan üye kadınların yevmiye usulü istihdam edildiklerini belirten Akçay, istihdama da katkı sağladıklarını ifade etti. Kuruluş ve varoluş amaçlarının sosyal sorumluluk faaliyeti olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Akçay, yüksek vergi ödediklerini ve zorlandıklarını dile getirdi. Akçay, bağlı oldukları Ticaret Bakanlığı’na bu konuda Maliye Bakanlığı ile düzenleme yapması çağrısında bulundu.