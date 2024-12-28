Balçova Belediyesi’ne bağlı Olgun Gençlik Merkezi, yeni yılı coşku içinde karşıladı. Yaklaşık 70 kursiyerin katıldığı kutlamada, çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, eğlenceli yarışmalar, şarkılar ve tombala oyunlarıyla yılın son günlerini unutulmaz kıldılar.

Yarışmalarla dolu eğlenceli bir akşam

Yeni yıl kutlamaları, "Evet-Hayır" yarışmasıyla başladı. Kahkahaların eksik olmadığı bu yarışmanın ardından, kursiyerler verilen bir kelimeyle şarkı bulma yarışmasında ter döktüler. Bu keyifli etkinlikte, katılımcılar birlikte şarkılar söyleyerek büyük bir eğlence yaşadılar.

Tombala ve kitap hediyeleri

Kutlamaların bir diğer önemli anı ise tombala oyunu oldu. Tombala oynayan kursiyerlere kitap hediye edilerek, hem eğlenceli anlar hem de kültürel bir dokunuş yaşandı. Kutlamaların son kısmında, pasta kesilip dilek tutuldu. Kursiyerler, yeni yıl için sağlık ve mutluluk dileklerinde bulunarak, birlikte geçirilen bu özel anı daha da anlamlı hale getirdiler.

Etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını belirten kursiyerler, erken yılbaşı kutlamasının düzenlenmesinden dolayı merkezde görev yapan eğitmenlere teşekkür ettiler.