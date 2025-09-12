İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 16 yaşındaki E.B. ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saldırıda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı.
E.B adliyeye sevk edildi
E.B. ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
9 şüpheliye tutuklama talebi
Savcılık ifadelerinin ardından E.B. ile anne ve babası dahil 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Diğer 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.