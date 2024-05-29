İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak adına Balçova Metro İstasyonu’nun da yer aldığı Ata Caddesi Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarına başladı. Bu proje ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın İdil Sokak ile Ata Caddesi Kavşağı arasındaki bölümünde trafik akışı çift yönlü olacak.

Balçova Metro İstasyonu’nun hizmete açılmasının ardından, bölgede oluşan araç ve yaya trafiğini azaltmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalara başladı. Mevcut durumda Narlıdere yönüne doğru tek yön olarak işleyen çevre yolunun yanındaki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın Ata Caddesi Kavşağı ile İdil Sokak arasındaki kısmında trafik akışı çift yönlü hale getirilecek. Bu düzenleme, Mithatpaşa Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltarak alternatif bir güzergah oluşturacak.

“Araç ve yaya trafiğini rahatlatacak”

Kavşak düzenlemesi ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiye Şube Müdürü Nihat Kurtar, “Balçova Metro İstasyonu’nun açılmasıyla birlikte bu bölgede oluşan araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için kavşak düzenleme çalışmalarına başladık. Aynı zamanda bu bölgede Mithatpaşa Caddesi’ne alternatif bir güzergah yaratıyoruz. Alışveriş merkezlerinin arkasında yer alan çevre yolunun yanındaki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı çift yön haline getireceğiz. Bu düzenlemeyi yaptığımızda Narlıdere yönünden gelen sürücüler Mithatpaşa Caddesi yoğun olduğunda bu yolu kullanarak Ata Caddesi Kavşağı’na ve buradan da istedikleri yöne gidebilecekler,” dedi.

Kurtar, düzenleme çalışmalarının bir ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Fen İşleri ekiplerinin bordür döşeme ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü, İZSU, Gediz A.Ş. ve Telekom’un ise altyapı düzenlemeleri yaptığını vurguladı.