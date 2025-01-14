Balçova Belediyesi, 2024 yılında asfaltlama çalışmalarında büyük başarıya imza atarken, 2025 yılını “temizlikte atak yılı” ilan etti. Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçede temizlik ve bakım çalışmalarının hızla devam edeceğini belirterek, yeni ekipman ve araçlarla Balçova’nın daha temiz ve yaşanabilir bir yer haline geleceğini söyledi.

Asfaltlama başarıyla tamamlandı

Başkan Onur Yiğit’in liderliğinde geride bırakılan 2024 yılında birçok cadde ve sokakta asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Ziya Gökalp Caddesi, Bora Sokak, İmbat Sokak ve Eğitim Mahallesi’nin sokakları yenilenirken, toplamda 2 bin metrekare kilit parke taş döşendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle diğer sokaklardaki çalışmalar ise devam ediyor.

Temizlik seferberliği

2024 yılında Balçova genelinde 33 bin ton evsel atık toplandı. Aralık ayından itibaren, ana arterlerde trafik yoğunluğunu azaltmak için sabah 05.00 vardiyası uygulaması başlatıldı. İlk vardiyaya katılan Başkan Yiğit, işçilere teşekkür ederek desteklerini ifade etti. Temizlik çalışmalarını gece-gündüz sürdüreceklerini belirten Yiğit, 2025 yılında temizlik konusunda atılım yapacaklarını vurguladı.

Yeni çöp kamyonları geliyor

Balçova Belediyesi, temizlik çalışmalarını daha verimli hale getirmek için ekipmanlarını yeniliyor. Belediye, mevcut 16 çöp kamyonuna ek olarak 4 yeni çöp kamyonu alımıyla araç filosunu genişletiyor. Ayrıca, konteyner yıkama araçları, vinçli kamyonlar ve çöp taksi gibi donanımlarla temizlik hizmetleri güçlendiriliyor.

“Temiz Balçova” sözü

Başkan Onur Yiğit, ilçede temizlik seferberliğinin aralıksız süreceğini belirterek şunları söyledi: “Daha temiz, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Balçova sözü verdik. Bu sözü tutmak için gece gündüz çalışacağız. Hemşerilerimizin daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız.”