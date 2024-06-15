Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, yardımlaşma ve dayanışma ruhu Balçova'da kendini gösterdi. Balçova'nın en işlek caddelerinden birinde, sırayla dizilmiş ayakkabılar ve bu ayakkabıların yanına bırakılmış bir not, görenleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. Notta, "Bedava, herkes alabilir" yazıyor. Kimliği belirsiz hayırsever, böylelikle ihtiyacı olan kişilere ulaşmayı amaçlıyor.

Vatandaşlardan tam destek

Ayakkabıları gören vatandaşlar, bu anlamlı yardıma karşı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Caddeden geçen Aysel A., “Böylesine güzel ve düşünceli bir davranışla karşılaşmak gerçekten umut verici. Umarım bu tür yardımlar çoğalır ve ihtiyaç sahiplerine ulaşır” dedi.