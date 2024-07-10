Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yerel seçimlerin ardından göreve gelen Belediye Başkanı Onur Yiğit'in talimatıyla asfalt seferberliği başlattı. Şu ana kadar 1000 ton asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, bozuk yollarla mücadelede önemli bir adım attı.

Kısıtlı imkanlarla yoğun çalışma

Kısıtlı imkanlara rağmen yoğun bir çalışma sergileyen belediye ekipleri, acil tamirat gerektiren cadde ve sokaklarda mesai harcadı. Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Önceliğimiz acil müdahale gerektiren yerlerdi. Kısa bir süre içinde asfalt serim çalışmalarımız başlayacak ve tüm cadde ve sokaklarımızı konforlu hale getireceğiz,” dedi. Balçova'da yolların konforlu bir hale gelmesi için durmaksızın çalışmalara devam ediliyor.