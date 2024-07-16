Balçova Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki geçici bakımevi ve donanımlı kliniği ile sokak hayvanlarına kapsamlı tedavi hizmeti sunarak Türkiye'deki diğer belediyelere örnek oluyor. Klinik, ileri derecede kemik operasyonları dışında her türlü tedavi işlemini gerçekleştiriyor ve pek çok belediye temsilcisi bu modeli incelemek için ziyaretlerde bulunuyor.

Kapasiteli ve donanımlı hizmet

Veteriner İşleri Müdürlüğü, 50 köpek ve 100 kedi kapasiteli bakımevi ile hizmet veriyor. Ayrıca, sosyal medya üzerinden sahiplendirme işlemleri de gerçekleştiriliyor. Yıllık ortalama 200 sokak hayvanı sahiplendirilirken, sahiplenilen hayvanların kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor. 2 veteriner hekim, 2 veteriner teknikeri, 1 büro işçisi, 1 sağlık teknikeri ve 3 yakalama ve temizlik işçisi ile faaliyet gösteren müdürlük, 2024 yılının ilk 6 ayında 500 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını sağladı.

"Öldürme yasasına karşıyız"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren yasa tasarısına karşı olduklarını belirtti:

"Can dostlarımızın Balçova'da mutlu yaşaması için çalışıyoruz. Hayvan sever arkadaşlarımız ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halindeyiz. Sokak hayvanlarının öldürülmesini değil, kısırlaştırma kampanyasını destekliyoruz. Kliniğimiz, ameliyathane ve yoğun bakım ünitemiz ileri düzeyde cihaz ve teknik donanıma sahip. Bu avantajı can dostlarımız için kullanıyoruz ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz."

İleri derecede tedavi hizmeti

Balçova Belediyesi'nin kliniğinde, ileri derecede kemik operasyonları dışında her türlü tedavi işlemi uygulanıyor. Bu hizmet, Türkiye genelinde sokak hayvanları için önemli bir örnek teşkil ediyor ve birçok belediye tarafından model alınıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden sahiplendirme işlemleri yaparak daha fazla hayvanın yuva bulmasını sağlıyor. Sahiplendirilen hayvanların kısırlaştırma işlemleri de müdürlük tarafından gerçekleştiriliyor.