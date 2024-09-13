Balçova’da Çevre Düzenleme Ve Ağaçlandırma Atağı

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Balçova’yı güzelleştirmek görevimiz” diyerek, ilçedeki altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Altyapı ve çevre düzenlemeleri devam ediyor

Balçova Belediyesi, Çetin Emeç Mahallesi’nde kapsamlı çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Onur Yiğit, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yiğit, mahallede yapılan Adile Naşit Sokak ve Şebboy Sokak’ta parke taş döşeme çalışmalarını denetleyerek, bölgedeki ağaçlandırma faaliyetlerinin de kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Onur Yiğit, “Çalışmalarımız sadece Çetin Emeç Mahallesi ile sınırlı kalmayacak. Diğer mahallelerimizde de çevre düzenleme, parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yakın zamanda Bora Sokak’ta asfaltlama çalışmaları başlayacak” diyerek ilçenin farklı bölgelerinde devam eden projelere de dikkat çekti.

“Balçova’yı daha yaşanabilir hale getiriyoruz”

Başkan Yiğit, görevde bulunduğu süre boyunca Balçova’nın altyapı ve çevre düzenlemesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Göreve geldikten sonra teknik birimlerimizle birlikte ilçemizdeki ihtiyaçları tespit ettik ve bir yol haritası belirledik. Bu kapsamda altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdik. Adım adım Balçova’yı daha yaşanabilir ve estetik bir hale getireceğiz. Mahalle sakinlerimizin desteği ve yönlendirmeleri bizim için çok önemli. Halkla İlişkiler birimimiz aracılığıyla iletilen talepleri değerlendiriyor ve öncelik sırasına göre çalışmalarımıza yön veriyoruz.”

Yiğit, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının ilçedeki yaşam kalitesini yükselteceğini ve halkın memnuniyetini artıracağını vurgulayarak, şunları ekledi: “Zaman zaman eksiklerimiz olabilir. Bu konuda hemşerilerimizin anlayışını rica ediyoruz. Ancak hedeflerimiz doğrultusunda ilçemizin her köşesinde yenilikler ve güzellikler sunmaya devam edeceğiz. Çok yakında daha büyük projeleri de hayata geçirerek, Balçova’yı daha da güzelleştireceğiz.”

Mahalle sakinlerinden tam destek

Başkan Yiğit, incelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek çalışmalara dair görüşlerini aldı. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, başlatılan çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarının devam etmesini istedi. Yiğit, mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini dinleyerek, “Halkımızla birlikte Balçova’yı daha güzel hale getireceğiz” dedi.

Başkan Yiğit’e incelemeler sırasında Balçova Belediye Başkan Yardımcısı Bora Er ve Fen İşleri Müdürü Ali Oğuz da eşlik etti. Belediye ekiplerinin ilçedeki tüm mahallelerde benzer çalışmalar yürütmeye devam edeceği ve altyapı iyileştirme projelerinin planlı bir şekilde süreceği ifade edildi.