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Balçova ’daki afet ve acil durum toplanma alanları şu şekilde sıralandı:

İzmir’in Balçova ilçesinde, olası afet ve acil durumlarda halkın güvenle toplanabileceği alanlar güncellendi. Yetkililer, vatandaşların bu alanları önceden öğrenerek afet durumlarında bilinçli hareket etmelerinin önemine dikkat çekti.

Aliağa'da deprem toplanma alanları nerede? İşte Aliağa'daki güvenli alanlar!

Aliağa'da deprem toplanma alanları nerede? İşte Aliağa'daki güvenli alanlar!

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