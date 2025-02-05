İzmir’in Balçova ilçesinde, olası afet ve acil durumlarda halkın güvenle toplanabileceği alanlar güncellendi. Yetkililer, vatandaşların bu alanları önceden öğrenerek afet durumlarında bilinçli hareket etmelerinin önemine dikkat çekti.
Mahalle mahalle toplanma alanları
Balçova’daki afet ve acil durum toplanma alanları şu şekilde sıralandı:
- Bahçelerarası Mahallesi: Şehit Teğmen Akın Akın Parkı, Palmiyeler AVM ve Agora AVM arası
- Çetin Emeç Mahallesi: Duygu Sokak Tatbikat Camii yanı otopark, Güvenevler Parkı
- Eğitim Mahallesi: Gazi Osman Paşa Sokak Parkı
- Fevzi Çakmak Mahallesi: Cumhuriyet Meydanı, Fevzi Çakmak Parkı
- İnciraltı Mahallesi: Cumhuriyet Parkı (Kipa AVM yanı)
- Korutürk Mahallesi: Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi Spor Tesisi Alanı, Yüzbaşı Şerafettin Parkı
- Onur Mahallesi: Yeşil Cami Sokak Parkı, Durup Park (Ata Caddesi ve Dalya Sokak kesişimi)
- Teleferik Mahallesi: Muhtarlık Parkı, Bekir Özgür Parkı, Şehit Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Parkı
Kaynak: HABER MERKEZİ