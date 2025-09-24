Olgun Gençlik Merkezi’nin kursiyerleri, hem hastalığın etkileri hakkında bilgi aldı hem de unutulmaz bir anı bahçesi oluşturdu.

Etkinliğin ilk bölümünde Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görsev Yener, Alzheimer’a dair güncel gelişmeleri, erken tanının önemini ve korunma yollarını katılımcılarla paylaştı. Yener, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalığın önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Bilgilendirici sunumun ardından kursiyerlere dağıtılan kâğıtlara unutmak istemedikleri bir anılarını yazmaları istendi. Daha sonra bu kâğıtlar, çiçeklerle birlikte toprağa dikilerek bir “anı bahçesi” oluşturuldu. Katılımcılar, bu anlamlı çalışmayla hem sevdikleri hatıraları somut bir şekilde ölümsüzleştirdi hem de duygusal anlar yaşadı.

Olgun Gençlik Merkezi yetkilileri, anı bahçesinin amacını “Kursiyerlerimiz, her baktıklarında hem anılarını hem de bu özel günü hatırlasınlar” sözleriyle ifade etti.

Balçova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, hem farkındalık yarattı hem de katılımcıların hafızalarında kalıcı bir iz bıraktı.