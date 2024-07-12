Balçova Belediyesi, vatandaşların şikayet ve taleplerine hızlı yanıt vermek amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Başkan Onur Yiğit'in talimatıyla Halkla İlişkiler Birimi güçlendirilerek, kolay ulaşılabilir bir belediye modeli oluşturuldu. Bu modelle hızlı çözüm ve kaliteli hizmet hedefleniyor.

Yeni iletişim sistemi ile herkes erişebilecek

Vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve esnafın rahatlıkla ulaşabileceği bir sistem kuruldu. Telefon, mesaj, e-posta, web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla iletilen şikayet, talep ve öneriler, ilgili müdürlüklere aktarılıyor. Birim görevlileri, acil durumlarda saha ekiplerini devreye sokarak hızlı çözüm sağlıyor.

Gazi ve şehit ailelerine özel ilgi

Balçova Kaymakamlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişimi sağlayan Halkla İlişkiler Birimi, aynı zamanda gazi ve şehit aileleriyle de sürekli temas halinde. İlçede bulunan 110 gazi ve şehit ailesinin ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmek için çalışıyor.

Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Ulaşılabilir bir belediye olmanın gayreti içindeyiz. Vatandaşın muhatap bulması ve sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi en büyük amacımızdır. Balçova'mızı daha yaşanır, temiz ve güzel bir yer haline getirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.