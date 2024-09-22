Balçova’da Iş Insanlarının Yaptırdığı Taziye Evi Hizmete Girdi

Balçova’da Diyarbakır kökenli iş insanlarının katkılarıyla imece usulü yapılan taziye evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçe halkının ücretsiz olarak faydalanabileceği bu yeni tesis, Balçova’da dayanışma ruhunun bir örneği olarak öne çıktı. Törene Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Balçova Kaymakamı Mahmut Halal da katıldı.

"Birlik ve beraberlik içinde inşa edildi"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, açılışta yaptığı konuşmada, taziye evinin yapımında emeği geçen iş insanlarına teşekkür ederek, “Bu birlik ve beraberliğiniz çok yaşasın. Hem Balçova'ya hem İzmir'e hem de Türkiye'ye örnek olsun” dedi. Yiğit, böyle anlamlı projelerin ilçenin sosyal dayanışmasını güçlendirdiğini vurguladı.

"İlçemize hayırlı olsun"

Balçova Kaymakamı Mahmut Halal da açılışta bir konuşma yaparak emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Kaymakam Halal, “İnşallah taziyelerimiz çok olmaz, ancak böyle mekanlara ihtiyaç duyulduğunda Balçova halkının hizmetinde olmasından mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Taziye evinin yapılmasına öncülük eden iş insanı Mehmet Cankul, açılışın ardından Başkan Onur Yiğit'e bir teşekkür plaketi takdim etti. Cankul, bu anlamlı projede yer almanın gururunu yaşadığını belirtti.