Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Muharrem Ayı Orucu vesilesiyle Cemevi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada Balçova Alevi ve Bektaşi Derneği üyeleriyle ve ilçede yaşayan Alevi yurttaşlarla buluşan Yiğit, "Yezid’in katlettiği Hazreti Hüseyin ve 71 yakınını unutmamız mümkün değil. Bu acıyı yüreğinde yaşayan tüm yurttaşlarımızla paylaşıyorum. Burada 12 İmamlar Orucu nedeniyle bir araya geldik" dedi.

"Herkese eşit mesafedeyiz"

Tüm 12 İmamları saygıyla andığını belirten Yiğit, " Bu özel günler bizleri bir araya getirdiği için de çok anlamlı ve değerlidir. Hoşgörü ve barış duygumuzu, herkese eşit mesafede yaklaşmayı her zaman ön planda tutacağız. Özellikle sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü merkezine alan Muharrem Ayı, hepimiz için çok anlamlı. Ne mutlu bize ki, lokma hayrımızı sizlerle paylaşabiliyoruz. Bundan sonraki süreçte Balçova Belediyesi olarak sizlerin de desteğiyle yeni projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Lokma hayrına yaklaşık 200 kişi katılırken dualar edildi, Kerbela Şehitleri anıldı.