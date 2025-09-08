İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşında bir çocuk, pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenledi. Olayda iki polis memuru şehit oldu, bir polis memuru ise ağır yaralandı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Balçova’daki saldırı akşam saatlerinde gerçekleşti. Polis merkezine aniden ateş açan 16 yaşındaki saldırganın, olaydan sonra sokaklarda elindeki pompalı tüfekle dolaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İki polis şehit oldu, biri ağır yaralı

Saldırıda ağır yaralanan üç polis memurundan ikisi tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bir polis memurunun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlı olay yerinde yakalandı

Pompalı tüfekle kaçmaya çalışan saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan çocuğun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay geniş çapta soruşturuluyor

Yetkililer saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, saldırının nedeni ve zanlının bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.