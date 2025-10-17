Balçova Belediyesi, “Geçmişten Günümüze Unutulan Lezzetleri Gün Yüzüne Çıkarıyoruz” sloganıyla, geleneksel tatları yaşatmayı amaçlayan Gerdan Tatlısı Yarışması düzenliyor. Etkinlik 24 Ekim 2025 Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında Adalet ve Demokrasi Parkı’nda gerçekleşecek.



Geleneksel lezzetler gün yüzüne çıkıyor

Balçova Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş tatları yeniden hatırlatmak ve mahalleler arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu anlamlı etkinliği gerçekleştiriyor. Yarışma, hem kültürel mirası yaşatacak hem de komşuluk bağlarını güçlendirecek.

Jüri ve katılımcılar

Yarışmada gastronomi dünyasının ünlü isimleri jüri üyeliği yapacak. TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, şef Ahmet Güzelyağdöken, gastronomi yazarı ve tıp doktoru Nejat Yentürk ile akademisyenler, en lezzetli gerdanı belirleyecek.

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 17 Ekim mesai bitimine kadar Mahalle Yaşam Alanları üzerinden başvurularını yapabiliyor. Tüm malzemeler Balçova Belediyesi tarafından sağlanacak ve katılımcılar sağlanan malzemelerle tatlılarını hazırlayıp jüriye sunacak.

Ödüller ve etkinlik mesajı

Etkinlik sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara özel ödüller verilecek; diğer katılımcılara da sürpriz hediyeler takdim edilecek.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Geleneksel mutfağımızı yaşatmak, geçmişin tatlarını bugünün sofralarına taşımak istiyoruz. Bu yarışma hem kültürel mirasımıza sahip çıkmamızı hem de komşuluk kültürümüzü güçlendirmemizi sağlayacak güzel bir buluşma olacak.”

Balçova Belediyesi, bu özel etkinlik ile geçmişle bugünü lezzet dolu bir sofrada buluşturmayı hedefliyor.