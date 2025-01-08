Balçova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Başkan Onur Yiğit’in duyurduğu Kent Lokantası, günlük 250 kişiye uygun fiyatlı sıcak yemek sunacak. Ercüment Özgür Sosyal Tesisleri’nin kafeterya alanında yapılan tadilatın sürdüğünü belirten Yiğit, “Bu projeyle özellikle emeklilerimizin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

9 ayda 27 bin öğün yemek dağıtıldı

Göreve geldiği 9 aylık süreçte belediyenin aşevi aracılığıyla 217 vatandaşa 27 bin öğün yemek ulaştırıldığını ifade eden Başkan Yiğit, Kent Lokantası ile hizmeti daha geniş bir kitleye taşımayı planladıklarını vurguladı. Yiğit, “Aşevimiz yardıma ihtiyaç duyan hemşehrilerimize düzenli yemek ulaştırmaya devam ediyor. Kent Lokantamız ile uygun fiyatlı yemek imkanı da sunarak bu hizmeti daha da genişleteceğiz” dedi.

İhtiyaç sahiplerine destek

Projenin özellikle ekonomik zorluk çeken emekliler tarafından ilgi görmesini beklediklerini belirten Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti. "İlçemize hayırlı olsun" diyen Yiğit, Balçova halkına katkı sağlayacak projeleri sürdüreceklerini söyledi.