İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Balçova'da yürütülen asfaltlama çalışmaları gece gündüz sürüyor. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki çalışmalar, ilçe halkının rahat bir ulaşım sağlaması için hızla ilerliyor. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, projeye destek veren tüm ekiplere teşekkür etti.

Çevre düzenlemesi başlayacak

Ziya Gökalp Caddesi'nde tamamlanacak asfaltlama işleminin ardından, Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapacak. Bu çalışmalar, caddenin estetik ve fonksiyonel özelliklerini artıracak.

Büyükşehir Belediyesi ile güçlü iş birlikleri

Belediye Başkanı Onur Yiğit, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen önemli işbirliklerine dikkat çekti. “Asfaltlama çalışmalarımızda Büyükşehir Belediyemiz ve İzbeton ile güçlü bir işbirliği içindeyiz. İlçemizde bozulan yolları sürekli olarak onarıyoruz ve bu konuda halkımızdan gelen geri bildirimler bizim için değerli” diye konuştu.

Başkan Yiğit, ilçenin çeşitli caddelerinde ve yollarında asfalt serim çalışmaları yapacaklarını belirterek, “Daha yaşanabilir, düzgün yolları ve bakımlı yeşil alanları olan bir Balçova için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Bu süreçte, hemşehrilerinin desteğini ve sabrını takdir ettiğini ifade etti.