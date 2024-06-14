Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Kurban Bayramı öncesi mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, ilçenin temizlik ve bakımıyla ilgili projelerini paylaştı. Yiğit, Balçova'nın daha temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Ziyaretlerinde öncelikli hedeflerinin Balçova'nın temizliğini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Yiğit, 6 ay içinde ilçenin temizlik seviyesini iyileştireceklerini söyledi. Bunun yanı sıra, parkların bakımının da önemli olduğunu belirten Yiğit, parkların daha düzenli ve bakımlı hale getirilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Başkan Yiğit, ziyaret ettiği mahalle muhtarlarıyla Balçova'nın sorunlarını ve ihtiyaçlarını paylaştı. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde, konteyner yıkama aracının devreye sokulduğunu ve yeni konteynerlerin alınacağını müjdeledi. Ayrıca, ilaçlama ekiplerinin yaz boyunca tüm mahallelerde ilaçlama yapacağını belirtti.

Yiğit, "Balçovalı hemşerilerimizin temizlikteki iyileşmeleri 6 ay içinde net bir şekilde göreceğine inanıyorum. Ayrıca, parklarımızın daha bakımlı ve güzel bir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da sivrisineklerin üreme alanlarına dikkat etmelerini ve bu konuda bizimle iş birliği yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Muhtarlarla yapılan görüşmelerden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Yiğit, belirli aralıklarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.