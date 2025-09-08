Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B.’nin herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını belirten Vali Elban, saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin babasına ait olduğunu ve 10 yıl önce alındığını açıkladı.

Saldırının detayları

Olay, sabah saat 08.50 civarında meydana geldi. Vali Elban, “16 yaşındaki bir genç polis merkezimize saldırdı. İlk ateş nöbet kulübesine açıldı ve bir polis memurumuz şehit oldu. Kaçan saldırganı yakalamak için yapılan çalışmalarda lojman bölgesinde görevli polis başmüfettişi arkadaşımız da şehit edildi. Olayda iki polisimiz yaralandı ve tedavi altına alındı. Bir vatandaşımız da yaralandı. Saldırgan yaralı olarak yakalandı ve şu anda Alsancak Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor. Çok üzgünüz, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Saldırının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı, çok sayıda ambulans ve özel harekât ekibi sevk edildi. Vali Elban, soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganın olay öncesi herhangi bir adli kaydının bulunmadığını vurguladı.

Silahın kaynağı açıklandı

Elban, olayda kullanılan pompalı tüfeğin genç saldırganın babasına ait olduğunu ve 10 yıl önce alındığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti.