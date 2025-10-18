Balçova Belediyesi, çevre bilincini kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla katı atıklardan tohum yumurtaları hazırlama projesini hayata geçirdi.

Çevre bilinci için örnek proje

Balçova Belediyesi, “Doğadan geleni doğaya veriyoruz” anlayışıyla yürütülen çevreci projeyi hayata geçirdi. Etkinlik, Balçova Belediyesi önündeki Cumhuriyet Alanı’nda düzenlendi.

Projeye Afet İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Katı Atık Birimi, Park ve Bahçeler Birimi ve Ege Orman Vakfı katkı sağladı.

Katılımcılar bir araya geldi

Etkinlikte, Balçova Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi kursiyerleri, Engelsiz Kafe’deki özel bireyler ve çevredeki ilkokul öğrencileri bir araya gelerek katı atıklardan tohum yumurtaları hazırladı.

Hazırlanan tohum yumurtalarının bir kısmı öğrenciler tarafından evlerine götürülürken, geri kalanı belediye serasına gönderilecek. Dikim zamanı geldiğinde tohumlar “Çocuk Ormanı” projesi kapsamında toprakla buluşturulacak. Her fidan, onu diken çocuğun ismini taşıyacak.

Balçova’dan geleceğe mesaj

Belediye yetkilileri, projenin 7’den 77’ye tüm yaş gruplarını kapsadığını belirterek, çevreye, bilime ve geleceğe sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Cumhuriyet’in temel değerlerinden olan dayanışma ve bilinçli yurttaşlık ruhunun bu projeyle yeniden hayat bulduğunu vurguladı.