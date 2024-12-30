Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, çocuklara unutulmaz bir yılbaşı deneyimi yaşattı. Engelliler Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen “Muhteşem Yılbaşı” adlı oyun, minik izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Necdet Erdeniz’in yazarlığını yaptığı, Gürkan Gürsel’in ise yönetmenliğini üstlendiği oyun, iki kardeşin yeni yıl heyecanını eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Çocuklarını tiyatroya getiren aileler, erken yılbaşı kutlaması yapma fırsatı bulduklarını belirterek, Balçova Belediye Tiyatrosu’na teşekkür ettiler. Sahnede, yeni yıl coşkusunun ve kardeşlik ilişkilerinin keyifle işlendiği oyun, Balçovalı çocuklar için unutulmaz bir etkinlik oldu.