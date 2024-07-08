Balçova Belediyesi Anaokulu öğrencileri, belediyeye ait veteriner işleri müdürlüğü ve geçici hayvan bakımevini ziyaret ederek hayvan sevgisi ve çevre duyarlılığı kazandı.

Küçük kalplerden büyük sevgi

Balçova Belediyesi Anaokulu'ndan 38 minik öğrenci, veteriner işleri müdürlüğü ve geçici hayvan bakımevini ziyaret etti. Öğrenciler, hayvanları sevip tedavi süreçlerini inceleyerek yürekleri ısıtan anlar yaşattı. Veteriner işleri müdürlüğü personeli, çocuklara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, miniklere küçük armağanlar dağıttı. Bu ziyaretin, çocukların hayvan sevgisini ve çevreye duyarlılığını artıracağı belirtildi.

Başkan Yiğit’ten örnek çalışmalar

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, belediyenin hayvan dostlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve veterinerlik hizmetlerinde çok iyi bir noktada olduklarını ifade etti. Başkan Yiğit, "Can dostlara yönelik farkındalığı artırıcı, onların hayatın bir parçası olduğunu vurgulayan çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hayvan dostu STK’larla bir araya geldik. Türkiye’nin tek hayvan arama-kurtarma derneği olan HAKTİM ile işbirliği protokolü yaptık. Buna benzer çalışmalarımız sürecek," dedi.