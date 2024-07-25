Balçova Belediyesi, yerel yönetimde katılımcı bir yaklaşımı benimseyerek “Söz sende Balçova” başlıklı anketi başlattı. Belediyenin 2025-2029 yılları arasındaki stratejik planını oluşturmayı hedefleyen anket, halkın görüş ve önerilerine büyük önem veriyor.

"Balçova'yı birlikte şekillendirelim"

Belediye Başkanı Onur Yiğit, anketle ilgili yaptığı açıklamada, "Balçovalı hemşerilerimizin fikir ve görüşlerine değer veriyoruz. Gelin, Balçova’yı birlikte şekillendirelim," dedi. Yiğit, sosyal medya hesaplarından ve belediyenin internet sitesi aracılığıyla anketin duyurusunu yaparak, katılım çağrısında bulundu.

Projelere vatandaşlar yön verecek

Yiğit, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Hazırladığımız stratejik plan doğrultusunda gelen talepler ve öneriler, hedeflerimizi belirleyecek. Projelerimiz, vatandaşlarımızın istek ve önerileriyle yön bulacak. Yerel seçim öncesinde de ifade ettiğimiz gibi, yaşanabilir Balçova’yı birlikte oluşturacağız. Tüm hemşerilerimizi anketimize katılmaya davet ediyoruz.”

Yıl boyunca sürecek olan anketin sonuçları, Balçova'nın gelecekteki projelerini ve hedeflerini belirleyecek. Anket katılımı, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilir ve sosyal medya üzerinden de teşvik ediliyor.