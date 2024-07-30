Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sabancı Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle başlatılan “Hayat Dolu Buluşmalar” eğitim programının sertifika töreni, Balçova Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlendi. Programa, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Balçova Belediyesi meclis üyeleri de katıldı. Yiğit, projenin kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeye katkı sağladığını belirtti.

UNDP ve AÇEV’den övgü dolu konuşmalar

Törende ilk olarak söz alan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İzmir Koordinatörü Güvenç Küçüktok, “UNDP olarak kadınların, gençlerin ve roman vatandaşlar gibi grupların istihdamına ve eğitimine öncelik veriyoruz. Adana, Diyarbakır ve İzmir bu alandaki çalışmalarımız için pilot iller seçildi. İzmir’de istihdama odaklandık. Yoksulluk hem kırsalda hem de şehirlerde var. Bu nedenle eğitimlerimiz büyük önem taşıyor. Bu dönem Balçova Belediyesi ile güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Daha birçok ortak projeye imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

AÇEV Eğitmeni Şükran Varol ise, 7 hafta süren eğitim programını ve 14 konuyu kapsayan oturumları tamamladıklarını belirterek, “Katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz. En büyük teşekkürümüz siz kadınlara. Eğitimlere eksiksiz katılımınız ve hayatımıza kattığınız güzellikler için minnettarız” şeklinde konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’ten gelecek vizyonu

Belediye Başkanı Onur Yiğit, tüm katılımcı kadınları tebrik ederek, görev süresinde toplumsal gelişime odaklanan eğitimler düzenleyeceklerini söyledi. Yiğit, “Özellikle dezavantajlı ve kırılgan gruplara yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı artıracak projeler geliştireceğiz. UNDP, AÇEV ve benzeri kurumlarla daha iyi projeler üretmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

18-33 yaş arası 11 kadının katıldığı eğitim programında, matematik, şiddet türleri ve eşitlik gibi konular ele alındı. Eğitimler, Teleferik Semt Evi’nde gerçekleştirildi.