Endonezya’nın Bali Adası’nı vuran şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı; 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.
Bali Adası’nda sel felaketi: 14 ölü, 2 kayıp
Endonezya’nın turizm merkezi Bali Adası, önceki gün ve dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla sarsıldı. Yetkililer, olaylarda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına 125 kurtarma görevlisinin katıldığını belirtti. Bölgede 500’den fazla kişinin okullar ve camilere tahliye edildiği ifade edildi.
Şiddetli yağışlar Endonezya’nın diğer bölgelerini de etkiledi. Ülkenin Doğu Nusa Tenggara bölgesinde meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Yetkililer, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.