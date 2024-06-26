Tanrıların Adası olarak da bilinen Bali'de gerçekleştirilen turnuva, Bali Padel Academy'de yapıldı ve izleyicilere muhteşem bir atmosfer sundu. Turnuva, internet üzerinden ve Asya'daki bazı televizyon kanallarından da canlı yayınlanarak geniş izleyici kitlelerine ulaştı.

İzmirli sporcu Atakan Özuysal ve Güney Afrikalı partneri Daniel Coetsee, güçlü rakiplerine karşı sergiledikleri başarılı performansla “Gold Erkekler” kategorisinde finale yükseldi. Finale kadar gelerek büyük bir başarı gösteren ekip, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.