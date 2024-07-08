Londra’dan Bali’ye seyahat eden Matthew ve Andrew Forster kardeşler, gün doğumunu izlemek amacıyla 3 bin metrelik Agung Dağı’nın zirvesine tırmanmaya çalışırken kayboldu. Telefonlarının şarjı biten kardeşler, yardım isteyemediler ve dağda mahsur kaldılar.

30 saat sonra kurtarıldılar

Arama kurtarma ekipleri, kaybolan iki kardeşi 30 saat sonra bulmayı başardı. "Yorgun düşmüş ancak sağlıklı" oldukları belirtilen kardeşler, dağda geçirdikleri süre boyunca hayatta kalmayı başardılar. Bunun sebebi ise Bear Grylls’in videolarından öğrendikleri hayatta kalma tekniklerini uygulamalarıydı.

Bear Grylls'in yöntemleri hayat kurtardı

Kardeşler, ünlü maceraperest Bear Grylls'in "İnanılmaz Kurtuluş" isimli dizisinden öğrendikleri yöntemlerle barınak kurmayı ve içme suyu bulmayı başardılar. Grylls'in videolarında öğrendikleri bu beceriler, kardeşlerin zorlu koşullarda hayatta kalmasını sağladı.

Bear Grylls'ten tebrik mesajı

Bear Grylls, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajla kardeşleri tebrik etti. Grylls, "Matthew ve Andrew, inanılmaz bir dayanıklılık ve beceri gösterdiler. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. (Daily Mail)