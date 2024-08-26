**İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri ve Gelecek Yatırımlar Üzerine Bilgilendirme Toplantısı**

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve yapılacak altyapı yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Egemenlik Evi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Başkan Tugay, Körfez'deki kirliliğin temel nedenlerine ve çözüm önerilerine dair detayları paylaştı.

Gediz Nehri'nin körfez üzerindeki etkileri

Başkan Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin temel nedeninin Gediz Nehri'nin kirliliği olduğunu belirtti. Nehrin, Uşak, Manisa ve İzmir bölgelerinden dönemsel olarak Körfez'e atık bırakmasının sorunu artırdığını ifade etti. Tugay, bu durumu önlemek amacıyla suyun oksijen seviyesinin artırılması için çeşitli havalandırma çalışmaları yapıldığını ve ölü balıkların toplanarak kirliliğin önlenmeye çalışıldığını söyledi.

Atıksu arıtma tesisi kapasitesi artacak

Başkan Tugay, Körfez ve altyapı için yapılacak yatırımlarla ilgili olarak önemli bilgiler verdi. Kasım ayında ihalesi yapılacak projede, Çınarlı, Umurbey ve Poligon bölgelerinde toplam 4 milyar 200 milyon TL değerinde yağmur suyu ve kirli atık suyu ayrıştırma altyapı çalışmalarına başlanacak. Ayrıca, devam eden 4. Faz Çiğli Arıtma Tesisi çalışmaları ile Güneybatı atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağını belirtti. Planlanan şekilde gitseydi 4. Faz'ın 2007 yılında tamamlanacağını vurgulayan Tugay, çalışmaların Nisan 2025'te tamamlanacağını ve yatırım için 2 milyar TL harcama yapılacağını açıkladı.

5. fazın gerekliliği ve proje planları

Çiğli Arıtma Tesisi'nde 5. fazın yapılması gerektiğine dikkat çeken Tugay, mevcut kirliliği temizlemek için bu fazın şart olduğunu belirtti. Proje için fizibilite çalışması yapılacağını ve Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınması için talepte bulunacaklarını ifade etti. Ayrıca, bu süreçte 5. fazın da yapılması gerektiğini vurguladı.

Bakanlıklar sorumluluk almalı

Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte Körfez için yeterli çalışma yapılmadığını belirten Başkan Tugay, bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına yeterli olamayacağını söyledi. Kocaeli'de yapılan dip taraması gibi, Bakanlıkların da sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk almaya hazır olduklarını ancak işbirliği ve destek beklediklerini ifade etti.

Nüfus artışı altyapıdaki baskıyı artırıyor

Başkan Tugay, İzmir’in artan nüfusunun mevcut altyapıyı zorladığını belirtti. 2002 yılından bu yana İzmir’in nüfusunun 1 milyon 200 bin kişi arttığını, bunun 1 milyonunun Körfez çevresinde yaşadığını ifade etti. Bu durumun altyapı üzerindeki baskıyı artırdığını ve metropol alanına gelen nüfusun artmasıyla sorunların devam edeceğini belirtti.