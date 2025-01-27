Trabzon’da balık tezgahları, istavrit ve mezgit gibi ekonomik seçeneklerle dolup taşıyor. Kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan bu balıklar, hem lezzetiyle hem de uygun fiyatıyla vatandaşların tercihi oluyor.

Trabzon’da balık bolluğu

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçılar, bu sezonun balık çeşitliliği açısından oldukça zengin geçtiğini belirtiyor. İstavrit, mezgit, hamsi, palamut, alabalık, barbun, somon, levrek ve çipura tezgahları süslüyor.

Balıkçı Aziz Özsandıkçı, mezgit ve istavritin kilosunun 100-150 lira arasında değiştiğini, levreğin ise 300 liradan satıldığını ifade etti. Özsandıkçı, “Bir kilogram istavritle bir aileyi makul bir bütçeyle doyurabilirsiniz. Vatandaşların ilgisi bizi memnun ediyor,” dedi.

Balıkçı Kadir Pınar ise fiyatların balığın boyutuna göre değiştiğini vurguladı ve ekledi: “Mezgit ve istavrit, en çok tercih edilen balıklarımız arasında. Şu anda en uygun fiyatlı ve sağlıklı yiyecek balık.”