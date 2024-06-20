Kurban Bayramı'nın etkisi ve sıcak hava, Trabzon Balık Hali'ndeki balık satışlarını olumsuz etkiledi. Balıkçılar, bayramda ete olan yoğun ilgi nedeniyle balık satışlarının düştüğünü belirtti. Farklı türlerdeki balıklar tezgahları süslese de, yerli vatandaşın balığa olan ilgisi azaldı. Bununla birlikte, Arap turistler balığa olan ilgilerini sürdürüyor.

Kalkan balığı avı bekleneni vermedi

15 Haziran'da başlayan Kalkan Balığı avı, balıkçılar için beklenen verimi henüz sunamadı. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, kalkan balığının az çıkması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Geçen seneye kıyasla bu yıl kalkan balığı daha az çıkıyor, bu da fiyatları artırıyor. Kilosu bin ila bin 100 TL arasında değişiyor. Ayrıca istavrit de azaldı, bu da fiyatları etkiliyor" dedi.

Balık fiyatları ve arap turistlerin tercihleri

Çoğalmış, balık fiyatlarının yüksek olduğunu ve çeşitlerin bol olmasına rağmen talebin düşük kaldığını ifade etti. "İstavrit 200-250 TL, iri istavrit 400 TL, mezgit ve kefal 100 TL, levrek ve çupra ise 250-300 TL arasında değişiyor. Bu dönemde özellikle Arap turistler çupra, somon ve levrek gibi türlere ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Vatandaşın balık tercihi azaldı

Sıcak havaların etkisiyle Trabzon halkının balığa olan talebi azalırken, çoğu kişi balık sezonunun bittiğini düşünerek balık tüketimini azaltıyor. Balıkçılar, olta balıkçılığına olan ilginin yaz boyunca devam ettiğini ve Kurban Bayramı sonrası işlerin yeniden canlanmasını beklediklerini dile getirdi.