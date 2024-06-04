Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi'nde bir kaza meydana geldi. Balık tutmak için şelalenin denizle birleştiği falezlerden aşağı inen Ahmet Tepe (24), dengesini kaybedip kayalıklardan denize düştü.
Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve deniz polisi ekipleri, Tepe'yi denizden 50 metre açıkta bularak bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkardı.
Sağlık ekiplerince kontrol edilen Ahmet Tepe'nin sırtında yaralar olduğu belirlendi. Tepe, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi