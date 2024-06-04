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Sağlık ekiplerince kontrol edilen Ahmet Tepe'nin sırtında yaralar olduğu belirlendi. Tepe, ambulansla hastaneye götürüldü.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve deniz polisi ekipleri, Tepe'yi denizden 50 metre açıkta bularak bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi 'nde bir kaza meydana geldi. Balık tutmak için şelalenin denizle birleştiği falez lerden aşağı inen Ahmet Tepe (24), dengesini kaybedip kayalık lardan denize düştü.

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