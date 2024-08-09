Tezgahlarındaki balık fiyatlarının yüksek olmamasına rağmen müşteri sayısının azaldığını vurgulayan Önge, yaz aylarında balık işlerinin genellikle durgun geçtiğini ifade etti.

Yaz aylarında balık avı ve tüketim tercihleri

Yaz mevsimiyle birlikte küçük teknelerin balık avına çıkması ve üretim miktarının kış mevsimine göre azalması, balık tezgahlarında çeşitlerin sınırlı kalmasına neden oluyor. Bu dönemde tüketicilerin genellikle küçük balıkları tercih ettiğini belirten Önge, "Balık sezonunun bitmesiyle yaz aylarında işimiz biraz daha sakin geçiyor. Nisan ayından itibaren sezon başlıyor ve ilerleyen aylarda yoğunluk artıyor. Şu an işlerimiz rutin bir şekilde ilerliyor. Küçük tekneler genellikle sardalya ve hamsi gibi küçük balıkları avlıyor. Levrek, çupra ve somon da mevcut ama genel olarak balık miktarı azalıyor," dedi.

Balık fiyatları ve toptan satış

Önge, balıkların fiyatları hakkında da bilgi verdi. Şu an en ucuz balık olan sardalyanın kilosu 150 lira iken, en pahalı balık olan somonun kilosu 350 lira olarak belirlendi. Diğer balıkların fiyatları ise 200-300 lira arasında değişiyor. Önge, bu yıl genel olarak balık satışlarında bir durgunluk yaşandığını ve bu durumun tüm esnafı etkilediğini belirtti. Yaz aylarında genellikle küçük balıkların öne çıktığını ve bu durumun da satışları etkilediğini sözlerine ekledi.